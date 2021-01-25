Власть
Власти пообещали «подкормить» турбизнес и общепит в Крыму
фото © Новости Крыма
В Крыму предложили расширить период, за который предприятиям, пострадавшим от пандемии, будут предоставляться меры поддержки.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
Депутаты предложили внести поправки в соответствующий закон. Предполагается, что организации и индивидуальные предприниматели смогут подать электронную заявку на получение меры поддержки не только за апрель-май 2020 года, а и за каждый месяц, начиная с июня 2020 года по декабрь 2020 года включительно. Подать заявку можно будет с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года.
По информации председателя Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, на выплаты данной меры поддержки потребуется сумма порядка двух миллиардов рублей.
«Поправкой снимается ограничение для предприятий, которые получали выплаты не из республиканского бюджета, а напрямую из федерального. Ожидается, что охват предприятий мерами поддержки увеличится в два раза. При этом измененный перечень кодов ОКВЭД будет определен отдельным Порядком Совета министров РК. В него войдут предприятия тех отраслей, которые на основании статистических данных показали в 2020 году значительный спад: общественное питание, сфера развлечений, пассажирский транспорт, розничная торговля и ряд предприятий сельскохозяйственной отрасли, санаторный и туристический сектор», - пояснила она.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Перегнули палку»: в России уже хотят легализовать гостиницы в частных домах. Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели, расположенные в частных домах в сельской местности.
В России опасаются, что крымские отели могут повысить цены в 2021 году. Если режим закрытых границ сохранится в 2021 году, отели Крыма и Краснодарского края могут повысить цены в отсутствие конкуренции, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
За поездку в Крым россиянам пообещали выдать по 15 тысяч рублей. В Крыму скоро начнется третий этап программы туристического кэшбека. За два предыдущих было израсходовано только 1,28 млрд руб. из 15 млрд выделенных на программу.
Отдых в гостиницах Крыма в 2021 году подорожает. Цены на аренду крымских отелей могут вырасти в 2021 году. Представители туристической индустрии пишут в профессиональных чатах, что стоимость проживания уже значительно увеличилась.
В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки
За 24 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 25 января фото
Сегодня, 25 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму смерть мэра Харькова связали с выпуском российской вакцины
Геннадий Кернес внезапно скончался в скандальной немецкой клинике, лечившей Навального, после того, как снова выиграл выборы, а харьковское предприятие вознамерилось производить «Спутник V».
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом
Оттепель сдует ветром как не бывало.
вчера
В Крыму под бетонной плитой в недострое погиб подросток
17 часов назад
Вода из Симферопольского водохранилища опасна, пить ее нельзя
Вода из Симферопольского водохранилища в Крыму загрязнена, ее нельзя использовать для питья.