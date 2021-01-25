Власти пообещали «подкормить» турбизнес и общепит в Крыму

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В Крыму предложили расширить период, за который предприятиям, пострадавшим от пандемии, будут предоставляться меры поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Депутаты предложили внести поправки в соответствующий закон. Предполагается, что организации и индивидуальные предприниматели смогут подать электронную заявку на получение меры поддержки не только за апрель-май 2020 года, а и за каждый месяц, начиная с июня 2020 года по декабрь 2020 года включительно. Подать заявку можно будет с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года.

По информации председателя Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, на выплаты данной меры поддержки потребуется сумма порядка двух миллиардов рублей.

«Поправкой снимается ограничение для предприятий, которые получали выплаты не из республиканского бюджета, а напрямую из федерального. Ожидается, что охват предприятий мерами поддержки увеличится в два раза. При этом измененный перечень кодов ОКВЭД будет определен отдельным Порядком Совета министров РК. В него войдут предприятия тех отраслей, которые на основании статистических данных показали в 2020 году значительный спад: общественное питание, сфера развлечений, пассажирский транспорт, розничная торговля и ряд предприятий сельскохозяйственной отрасли, санаторный и туристический сектор», - пояснила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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