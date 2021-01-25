В Ялте пьяный водитель снес ограждение на территории гостиничного комплекса

Сотрудники вневедомственной охраны войск регионального управления Росгвардии задержали на территории парковки одного из ялтинских гостиничных комплексов автовладельца, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне ночью из гостиничного комплекса Ялты на пульт вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании «тревожной» сигнализации. На месте происшествия экипаж Росгвардии выяснил, что один из водителей, заехав на территорию гостиничной парковки, сбил ограждение и повредил помещение стационарного поста. При виде патрульного автомобиля мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Во время установления личности 46-летнего местного жителя выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудникам ГИБДД, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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