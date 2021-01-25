Происшествия
В Ялте пьяный водитель снес ограждение на территории гостиничного комплекса
Сотрудники вневедомственной охраны войск регионального управления Росгвардии задержали на территории парковки одного из ялтинских гостиничных комплексов автовладельца, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Накануне ночью из гостиничного комплекса Ялты на пульт вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании «тревожной» сигнализации. На месте происшествия экипаж Росгвардии выяснил, что один из водителей, заехав на территорию гостиничной парковки, сбил ограждение и повредил помещение стационарного поста. При виде патрульного автомобиля мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.
Во время установления личности 46-летнего местного жителя выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудникам ГИБДД, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе на лестнице завис автомобиль. Городские лестницы не раз становились неожиданностью для автомобилистов.
Две легковушки столкнулись на востоке Крыма: есть пострадавшие. Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики.
На Ай-Петри ребенок пострадал во время катания на «ватрушке». Сотрудники «КРЫМ-СПАСа» оказали помощь ребенку, который пострадал во время катания на «ватрушке» на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Нетрезвый крымчанин на авто сбежал из-под домашнего ареста. Сотрудники Госавтоинспекции в Евпатории задержали нетрезвого водителя, нарушившего меру пресечения в виде домашнего ареста.
Российские самолеты упредительно «разбомбили» эсминец, вошедший в Черное море
Российская авиация провела странные маневры.
Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк фото
Однако фотографии говорят об обратном.
Еще одному парку на Южном берегу Крыма пришла застройка фото
Небольшой Пионерский парк между Алупкой и Симеизом на Южном берегу Крыма попал под застройку: возводится забор, под угрозой вырубки деревья ценных пород. Местные жители бьют тревогу, но чиновники разводят руками и обвиняют Украину.
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом
Оттепель сдует ветром как не бывало.
23 января
Аксенов пообещал лично звонить крымчанам
С понедельника в Крыму полностью изменится принцип работы с обращениями граждан. Теперь больше ответственности ляжет на глав администраций.