В Симферополе провели масштабный сброс воды

Сотрудники госпредприятия «Вода Крыма» произвели масштабный сброс воды, чтобы устранить аварию на улице Киевской в Симферополе.

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по водообеспечению гендиректор предприятия Владимир Баженов, существовала угроза затопления всего микрорайона.

«В среду на прошлой неделе была обнаружена достаточно сильная утечка компенсатора на ул. Киевской, 4, возникла достаточно серьезная угроза его порыва. В этом случае был бы затоплен вообще весь район, в том числе автовокзал, – сказал Баженов. – Было принято немедленно решение восстанавливать эту утечку. К сожалению, она находится в очень низкой точке нашего города – практически на берегу реки Салгир. Поэтому был колоссальный сброс воды со всех превышающих отметок рельефа, менялся параллельно затвор».

Из-за этой аварии водоснабжение потребителей было отключено в среду утром. По словам Баженова, потребители получили воду в пятницу утром, хоть и с небольшим отставанием от графика. К ликвидации аварии были привлечены практически все сотрудники Симферопольского филиала «Воды Крыма».

Как ранее сообщала пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте», в результате аварии водоснабжение было отключено у абонентов, проживающих в районе «Старого города», микрорайоне Битак (частично) и на улицах Мате Залки, Киевская (частично), Коцюбинского, Гурзуфская, Суходольная, Чапаева, 51 Армии, Красноармейская, Студенческая, Тургенева, Фрунзе, Пограничников, Гаспринского (частично), Лермонтова, Фабричный спуск, проспекте Победы и прилегающих к нему улицах и переулках.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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