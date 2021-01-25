В Севастополе сын украл драгоценности из сейфа матери, а ценительница - элитный виски из магазина

Большинство ставших на преступную стезю горожан, продолжают по ней идти. Конечный пункт – тюрьма и промежуточный – суд им известны, но тяга к чужим вещам для злоумышленников непреодолима.

Полицейские в Севастополе задержали подозреваемого в краже денег и смартфона у своего соседа.

Уезжая, 41-летний житель города похитил у своего соседа по комнате денежные сбережения и мобильный телефон, чем причинил ему ущерб в сумме 22 тысячи рублей.

32-летний местный житель ненадолго отлучился с арендованного жилища, где проживал вместе со знакомым, а когда вернулся, то обнаружил пропажу телефона и денег. В краже он заподозрил своего соседа, который внезапно сменил место жительства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого и изъяли похищенный смартфон. Как оказалось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Объектом посягательства для посетительницы виномаркета стал элитный алкоголь стоимостью 2500 рублей.

Как стало известно, женщина под видом покупателя зашла в магазин, незаметно похитила с прилавка бутылку виски и скрылась. Украденный спиртной напиток злоумышленница сразу же употребила.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району по ориентировке задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 33-летняя местная жительница, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Обнаружив пропажу своего обручального кольца стоимостью 11 тысяч рублей, местная жительница обратилась с заявлением в полицию.

В совершении кражи 64-летняя женщина заподозрила своего 23-летнего сына, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого. Молодой мужчина рассказал, что он проник в комнату матери во время ее отсутствия, открыл сейф путем подбора ключа и похитил обручальное кольцо. Украденное ювелирное изделие злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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