В Севастополе на лестнице завис автомобиль

Городские лестницы не раз становились неожиданностью для автомобилистов.

Необычную картину могли наблюдать в воскресенье, 24 января, жители Гагаринского района Севастополя: на лестнице вблизи остановки общественного транспорта «Улица Репина» завис легковой автомобиль.

Судя по фотографиям с места происшествия, инцидент произошел на прилегающей к площади 50-летия СССР территории, которая нередко используется автомобилистами под парковку. По всей видимости, для неопытного или мало знакомого с городом водителя ведущая к остановке лестница стала неожиданностью.

Похожий инцидент произошел менее двух месяцев назад в районе Центрального рынка. Там новый белый Hyundai без номеров на несколько метров скатился по ступеням в сторону сквера и застрял на лестнице.

О пострадавших в обоих случаях не сообщалось.

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