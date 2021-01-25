Происшествия
В Севастополе на лестнице завис автомобиль
Городские лестницы не раз становились неожиданностью для автомобилистов.
Необычную картину могли наблюдать в воскресенье, 24 января, жители Гагаринского района Севастополя: на лестнице вблизи остановки общественного транспорта «Улица Репина» завис легковой автомобиль.
Судя по фотографиям с места происшествия, инцидент произошел на прилегающей к площади 50-летия СССР территории, которая нередко используется автомобилистами под парковку. По всей видимости, для неопытного или мало знакомого с городом водителя ведущая к остановке лестница стала неожиданностью.
Похожий инцидент произошел менее двух месяцев назад в районе Центрального рынка. Там новый белый Hyundai без номеров на несколько метров скатился по ступеням в сторону сквера и застрял на лестнице.
О пострадавших в обоих случаях не сообщалось.
В тексте использованы материалы: Форпост
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