В МЧС предупредили крымчан о сильных ливнях

На полуострове объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

— Вечером 25 января и в первую половину ночи 26 января в южных, восточных районах и в горах Крыма ожидается очень сильный дождь, — говорится в сводке МЧС.

В ведомстве напоминают, что существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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