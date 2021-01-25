Общество
В МЧС предупредили крымчан о сильных ливнях
На полуострове объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
— Вечером 25 января и в первую половину ночи 26 января в южных, восточных районах и в горах Крыма ожидается очень сильный дождь, — говорится в сводке МЧС.
В ведомстве напоминают, что существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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