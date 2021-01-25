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В Крыму завершили расследование дела об убийстве шестилетней девочки

15:58 понедельник, 25 января 2021
Ленино
В Крыму завершили расследование дела об убийстве шестилетней девочки

фото © Новости Крыма

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Ленино, который обвиняется в совершении изнасилования шестилетней девочки, насильственных действиях сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что вечером 31 мая 2020 года жительница поселка Ленино заявила о пропаже шестилетней внучки в полицию. Она рассказала, что девочка уехала с отцом и его друзьями на рыбалку, но домой не вернулась. Тело ребенка нашли первого июня на дне Северо-Крымского канала – недалеко от места, где мужчины распивали алкоголь.

В ходе следствия установлено, что близкий друг семьи причастен к изнасилованию и убийству девочки. Мужчина сознался в содеянном и полностью признал свою вину.

Оказалось, что мужчины выпивали на берегу канала, ребенок захотел домой, и друг семьи решил проводить девочку. По пути он воспользовался ее беспомощным положением и совершил преступление, после чего столкнул ее в Северо-Крымский канал, где она и утонула. Отмечается, что ранее он уже был судим.

Уголовное дело возбудили не только в отношении мужчины, но и в отношении отца ребенка, который оставил дочку в опасности. Его приговорили к шести месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства.

Также расследуется уголовное дело, которое возбудили по результатам прокурорской проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые не приняли своевременных мер реагирования к семье, ведущей асоциальный образ жизни, что привело к трагедии.

Уголовное дело в отношении обвиняемого в половых преступлениях в отношении ребенка и его убийстве, завершено и направлено в прокуратуру Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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