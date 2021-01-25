В Крыму в море у Ласпи обнаружили труп женщины

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Сейчас устанавливается личность погибшей.

Севастопольские правоохранители обнаружили в море у берегов Ласпи труп женщины. Об этом сообщили читатели. По их словам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС.

Информацию о находке подтвердили в управлениях Следкома и МЧС. В пресс-службе МЧС также уточнили, что обнаружили труп сотрудники полиции. В настоящее время спасательное ведомство сделало запрос в МВД с целью установить личность погибшей.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что обнаруженный труп не принадлежит пропавшей осенью прошлого года Лилии Бирулиной.

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