Происшествия
В Крыму в море у Ласпи обнаружили труп женщины
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Сейчас устанавливается личность погибшей.
Севастопольские правоохранители обнаружили в море у берегов Ласпи труп женщины. Об этом сообщили читатели. По их словам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС.
Информацию о находке подтвердили в управлениях Следкома и МЧС. В пресс-службе МЧС также уточнили, что обнаружили труп сотрудники полиции. В настоящее время спасательное ведомство сделало запрос в МВД с целью установить личность погибшей.
В пресс-службе Следственного комитета отметили, что обнаруженный труп не принадлежит пропавшей осенью прошлого года Лилии Бирулиной.
В тексте использованы материалы: Форпост
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