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Происшествия

В Крыму в море у Ласпи обнаружили труп женщины

15:28 понедельник, 25 января 2021
Севастополь
В Крыму в море у Ласпи обнаружили труп женщины

фото © Pixabay

Сейчас устанавливается личность погибшей.

Севастопольские правоохранители обнаружили в море у берегов Ласпи труп женщины. Об этом сообщили читатели. По их словам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС.

Информацию о находке подтвердили в управлениях Следкома и МЧС. В пресс-службе МЧС также уточнили, что обнаружили труп сотрудники полиции. В настоящее время спасательное ведомство сделало запрос в МВД с целью установить личность погибшей.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что обнаруженный труп не принадлежит пропавшей осенью прошлого года Лилии Бирулиной.

В тексте использованы материалы: Форпост

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