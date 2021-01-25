В Крыму объяснили, почему на берег выбрасываются дельфинята в предсмертном состоянии

Детеныши дельфинов чаще выбрасываются на побережье Крыма в мае-июле, когда их мамы попадают в рыболовные сети при сезонном промысле рыбы.

Как рассказали в Центре спасения морских млекопитающих «Безмятежное море», дельфинята питаются материнским молоком каждые два часа. Из-за голода у них падает уровень сахара в крови, развивается обезвоживание, в результате чего животное устремляется к суше, пытается плавать кругами и часто выбрасывается на берег. Обнаружив ослабленного дельфина у берега, волонтеры просят не выталкивать его в море, а сообщить в Центр спасения2.

«К сожалению, обычно мы находим детенышей на берегу уже в почти предсмертном состоянии, когда спасти их очень сложно, но это возможно. Сейчас мы разрабатываем стратегию стабилизации их состояния на основании тех результатов анализов и диагностики, которую активно проводили в прошлом году», ― говорит ФАН директор Центра спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелева.

Как объясняют в центре, они описывают процессы, происходящие в организме больного дельфина, чтобы люди могли понять, почему такие животные нуждаются в ветеринарной помощи, а не в возвращении на глубину.

Серьезные нарушения обмена веществ у больных китообразных могут вызвать кислотно-основное состояние (КОС). При смещении рН в кислую сторону развивается ацидоз, а при еще большем снижении наступает смерть. Ацидоз может развиться из-за длительного голодания, почечной недостаточности, диареи, шока, судорог. Смещение среды организма в кислую сторону может происходить из-за гиповентиляции легких при пневмониях, отеке, травмах грудной клетки, сообщают в центре.

«Не скиснуть» в таких ситуациях дельфинам помогает жидкостная терапия, в том числе инфузионная, подобранная индивидуально по результатам показателей электролитов крови, а также кислородотерапия.

Летом в «Безмятежном море» приобрели аппарат для кислородотерапии и оборудование, позволяющее быстро выявлять нарушения КОС у больных дельфинов. В центре надеются, что в 2021 году им удастся спасать таких животных.

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