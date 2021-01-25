Странности
В Крыму лошади в поисках еды заглянули к туристам в машину
Две не в меру любопытные лошади встретились автотуристам в Байдарской долине.
Животные настолько осмелели, что решились даже заглянуть в салон автомобиля, выпрашивая угощение. Видео необычного знакомства опубликовала автор в своем Instagram-канале.
По ее словам, животные подошли к машине сами, когда путешественники остановились полюбоваться снежными пейзажами и сделать фотографии.
«Едем, смотрю, пейзаж – чудо, лошадки пасутся, снежок идет, горы. Остановились, вышла из машины поснимать. А с другой стороны эта парочка рыжих идет прямо ко мне, ускоряясь. Поспешила я в машину сесть. Они стоят, открыла окно, носы полезли здороваться и просить еду », - поделилась автор канала в подписи к видео, посетовав, что нечем было угостить «рыжух».
При этом девушка рассказала, что подобное милое видео может обернуться и неприятными сюрпризами.
«Как-то в Байдарке вот так вот дама тоже лошадку кормила из машины. Вдруг животное испугалось какого-то резкого звука и вместе с дверью от авто на шее и убежала. Так что будьте предельно острожными», - предупредила она своих подписчиков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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