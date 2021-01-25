В Крыму хотят создать сообщество византийских городов

Керчь может стать членом международного сообщества городов, входивших в состав Византийской империи. Однако пока ни один зарубежный город не откликнулся на это предложение.

В Крыму предложили создать данное сообщество и включить в него ряд крымских населенных пунктов.

«Сейчас мы устанавливаем связи с зарубежными городами, история которых связана с Византией. В Крыму таких городов много, сохранились и действуют средневековые христианские храмы, ученые многие годы исследуют руины византийских крепостей. Эта тема представляет интерес для широчайшего круга людей - это туризм, наука, образование, культурные связи», - сказал вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

В начале прошлого года в Керчи учредили Российскую ассоциацию античных городов, куда вошли девять муниципалитетов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. В мечтах был выход на международный уровень, а также привлечение в ассоциацию зарубежных городов с античным наследием, в том числе Афины, Рим и Стамбул.

«Хотя ситуация с коронавирусом осложнила сообщение и взаимные поездки, работа тем не менее продолжается. Формы муниципального партнерства для нас очень важны. Они не несут политических функций, а нацелены на развитие культурных связей, обмен опытом в сфере сохранения исторического наследия, на развитие туризма и науки, прежде всего - археологии », - подчеркнул Мурадов.

В Крыму до сих пор существуют города, построенных в византийский период – Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие. В Керчи расположен один из самых древних христианских храмов в России - церковь Святого Иоанна Предтечи, построенная примерно в X веке в византийском стиле.

Византийская империя была образована в IV веке нашей эры из восточной части Римской империи и просуществовала до середины XV века. Империя являлась крупнейшим центром православия, в том числе благодаря ей произошло крещение Руси.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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