Происшествия
Украинка пыталась за 100 долларов пробраться в Крым
Киевлянка ночью прибыла к пункту пропуска КПВ Каланчак и предложила 100 долларов за пересечение границы с Крымом.
Об этом сообщили в погранслужбе Херсонской области.
Во время пограничного контроля киевлянка предложила пограничникам 100 долларов США за бесперебойное пересечение админграницы.
Отмечается, что по решению суда теперь ей запрещено выезжать за пределы материковой Украины.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе банда «черных дровосеков» пойдет под суд. Покровительство незаконному сбору валежника вышло им боком.
Молодежь собралась на митинг в Симферополе, полиция начала проверку. Несколько десятков человек собрались на центральной площади в Симферополе для участия в митинге.
В Крыму поймали водителя без прав под «солями». Полицейские задержали водителя в состоянии наркотического опьянения в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Жительницу Севастополя будут судить за пьяную езду и смерть пассажира. Жительница Севастополя пойдет под суд за пьяную езду, в результате которой скончался пассажир автомобиля, сообщает прокуратура города.
Российские самолеты упредительно «разбомбили» эсминец, вошедший в Черное море
Российская авиация провела странные маневры.
Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк фото
Однако фотографии говорят об обратном.
Еще одному парку на Южном берегу Крыма пришла застройка фото
Небольшой Пионерский парк между Алупкой и Симеизом на Южном берегу Крыма попал под застройку: возводится забор, под угрозой вырубки деревья ценных пород. Местные жители бьют тревогу, но чиновники разводят руками и обвиняют Украину.
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом
Оттепель сдует ветром как не бывало.
вчера
Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли
Медики подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за минувшие сутки.