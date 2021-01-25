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Происшествия

Украинка пыталась за 100 долларов пробраться в Крым

14:12 понедельник, 25 января 2021

Киевлянка ночью прибыла к пункту пропуска КПВ Каланчак и предложила 100 долларов за пересечение границы с Крымом.

Об этом сообщили в  погранслужбе Херсонской области. 

Во время пограничного контроля киевлянка предложила пограничникам 100 долларов США за бесперебойное пересечение админграницы.

Отмечается, что по решению суда теперь ей запрещено выезжать за пределы материковой Украины.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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