Судьбу памятника адмиралу Лазареву в Севастополе будут решать в Москве

Возвращение памятника великому флотоводцу и исследователю-мореплавателю Михаилу Лазареву к Лазаревским казармам в Севастополе ждет разрешения ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего.

Об этом сообщил почетный председатель Севастопольского Морского собрания Виктор Кот.

«Макет памятника согласован со всеми сторонами, с архитектурой – на все есть разрешения. Создан фонд, есть деньги на памятник. Мы должны заключить договор с МГУ, чтобы ставить памятник на его территории. Но договор лежит у Садовничего в Москве с октября 2020 года», – рассказал он.

Напомним, памятник адмиралу Лазареву был установлен в 1867 году в Севастополе на Корабельной стороне у Лазаревских казарм (сегодня – Севастопольский филиал МГУ) и снесен в 1928 году как не имеющий исторической значимости.

Таким был памятник М.П. Лазареву в Севастополе у Лазаревских казарм

Исправлением исторической несправедливости занялось Российское военно-историческое общество. Был создан фонд, найдены меценаты. В апреле 2019 года в филиале МГУ на выездном заседании регионального отделения Российского военно-исторического общества скульптор Федор Паршин представил макет-копию памятника авторства Николая Пименова, воссозданную по сохранившимся материалам.

Проект предполагал, что 6-метровый монумент на постаменте такой же высоты будет установлен на 3-метровой насыпи и обращен лицом к Южной бухте – так же, как он был расположен когда-то. Это предложение поддержали тогда и севастопольские архитекторы. Как рассказал Виктор Кот, с помощью специального оборудования позже был обнаружен и фундамент снесенного памятника.

«Мы представляли макет – все были довольны. Теперь сторона МГУ говорит, что памятник немного высоковат, что надо его перенести в другую сторону. Есть у нас и проект сквера вокруг памятника, он очень комплиментарный, но МГУ говорит, что у них там спортивная площадка», – говорит Виктор Кот.

Высота памятника с постаментом и насыпью – 15 метров, это на 4 метра выше, чем памятник адмиралу Нахимову. Так было задумано, чтобы памятник был хорошо виден всем кораблям в Севастопольской бухте.

Тем не менее инициаторы установки памятника пошли навстречу университету и сделали проект с уменьшенным вариантом памятника, сдвинув и развернув его так, как просил университет.

«Можно без архитектурного ущерба сместить памятник ближе к обрыву. Но я настоятельно просил памятник не уменьшать, поскольку он смотрится не только от здания МГУ – он образует силуэт бухты, города. Высоту памятника надо сохранять», – утверждает скульптор Федор Паршин.

По словам скульптора, новый проект памятника и сквера вокруг сохраняет университетские теннисные корты. Но и это не сдвинуло дело с мертвой точки.

«Мы встречались с ректором МГУ в Москве, он говорил, что все хорошо, и памятник будет стоять. Но воз и ныне там, и непонятно, будет ли подписан договор», – сожалеет скульптор.

В тексте использованы материалы: Форпост

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