Общество
Среднегодовая температура в Крыму за 10 лет выросла на градус
фото © Новости Крыма
Погода в Крыму постепенно меняется в сторону потепления.
За последние 10 лет среднегодовая температура выросла на 1,1 градус, сообщила в эфире телеканала «Миллет» начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Безусловно, погода меняется. Мы производим расчеты среднемесячных, среднегодовых температур воздуха, и это совершенно верно, что среднегодовая температура год от года растет. За 5 лет мы такой анализ не делаем, а вот за 10 лет выросла среднегодовая температура по республике на 1,1 градус», - отметила Любецкая.
Она также добавила, что пришедшее на территорию полуострова после морозов потепление продолжится и на следующей неделе. Кроме того, на последнюю неделю января синоптики прогнозируют дожди.
Сильные морозы пришли в Крым 16 января, с ними – сильный снегопад. Высота снежного покрова в горах увеличилась в отдельных местах до 25 сантиметров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
На Крым надвигается штормовой ветер. В понедельник в Крыму ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 24 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 24 января.
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом. Оттепель сдует ветром как не бывало.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 23 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 23 января.
В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки
За 24 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 25 января фото
Сегодня, 25 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму смерть мэра Харькова связали с выпуском российской вакцины
Геннадий Кернес внезапно скончался в скандальной немецкой клинике, лечившей Навального, после того, как снова выиграл выборы, а харьковское предприятие вознамерилось производить «Спутник V».
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом
Оттепель сдует ветром как не бывало.
вчера
В Крыму под бетонной плитой в недострое погиб подросток
17 часов назад
Вода из Симферопольского водохранилища опасна, пить ее нельзя
Вода из Симферопольского водохранилища в Крыму загрязнена, ее нельзя использовать для питья.