Среднегодовая температура в Крыму за 10 лет выросла на градус

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Погода в Крыму постепенно меняется в сторону потепления.

За последние 10 лет среднегодовая температура выросла на 1,1 градус, сообщила в эфире телеканала «Миллет» начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Безусловно, погода меняется. Мы производим расчеты среднемесячных, среднегодовых температур воздуха, и это совершенно верно, что среднегодовая температура год от года растет. За 5 лет мы такой анализ не делаем, а вот за 10 лет выросла среднегодовая температура по республике на 1,1 градус», - отметила Любецкая.

Она также добавила, что пришедшее на территорию полуострова после морозов потепление продолжится и на следующей неделе. Кроме того, на последнюю неделю января синоптики прогнозируют дожди.

Сильные морозы пришли в Крым 16 января, с ними – сильный снегопад. Высота снежного покрова в горах увеличилась в отдельных местах до 25 сантиметров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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