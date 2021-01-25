Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе провели масштабный сброс воды ● Вода из Симферопольского водохранилища опасна, пить ее нельзя ● Слухи о зараженной воде продолжают распространяться по Крыму ● Военные до марта обещают завершить строительство водозабора на реке Бельбек ● Притоки в водохранилища Крыма увеличились почти в четыре раза
Снег не помог: запасы крымских водохранилищ не пополнились
фото © Новости Крыма
Водохранилища Крыма существенно не пополнились за счет растаявшего снега, который выпал в январе.
Об этом сегодня на совещании о ситуации с водоснабжением в республике заявил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«То, чего мы ожидали, каких-то притоков от таяния снега в горах, к сожалению, не произошло. По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, потоки столь минимальны, что их практически можно не принимать во внимание», – сказал Баженов.
По словам главы республики Сергея Аксенова, водоснабжение городов и районов Крыма продолжается, исходя из худшего сценария. «На худшую ситуацию ориентируемся, на подземные источники», – отметил Аксенов.
Сильные морозы пришли в Крым 16 января, с ними – сильный снегопад. Высота снежного покрова в горах увеличилась в отдельных местах до 25 сантиметров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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