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Водный кризис

Снег не помог: запасы крымских водохранилищ не пополнились

17:15 понедельник, 25 января 2021
Снег не помог: запасы крымских водохранилищ не пополнились

фото © Новости Крыма

Водохранилища Крыма существенно не пополнились за счет растаявшего снега, который выпал в январе.

Об этом сегодня на совещании о ситуации с водоснабжением в республике заявил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«То, чего мы ожидали, каких-то притоков от таяния снега в горах, к сожалению, не произошло. По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, потоки столь минимальны, что их практически можно не принимать во внимание», – сказал Баженов.

По словам главы республики Сергея Аксенова, водоснабжение городов и районов Крыма продолжается, исходя из худшего сценария. «На худшую ситуацию ориентируемся, на подземные источники», – отметил Аксенов.

Сильные морозы пришли в Крым 16 января, с ними – сильный снегопад. Высота снежного покрова в горах увеличилась в отдельных местах до 25 сантиметров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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