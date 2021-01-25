Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 711 человек.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 192 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 339 человек. Выздоровевших за весь период 25 138 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек. Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

В Севастополе матрос чуть не погиб после вакцинации от коронавируса. С 18 января в России начинается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, но в Вооруженных силах она началась раньше. На Черноморском флоте России матросов срочной службы прививают принудительно.

Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.

Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида. Власти России отмечают низкую активность горожан, в то время пока запись в принципе недоступна.