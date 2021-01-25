Российские самолеты упредительно «разбомбили» эсминец, вошедший в Черное море

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Российская авиация провела странные маневры.

Следовавший в воды Черного моря американский ракетный эсминец «Дональд Кук» подвергся очередному «нападению» со стороны российских ВКС – не менее шести российских боевых самолетов, произведя взлет с авиабазы в Крыму, выдвинулись в район предполагаемого прохождения американского военного корабля, отработав нанесение ударов по американскому эсминцу.

Согласно представленным данным, 23 января 2021 года пара фронтовых бомбардировщиков Су-24, взлетев с территории военного аэродрома в Крыму, направилась в юго-западную часть Черного моря. Преодолев порядка 300 километров, бомбардировщики развернулись, однако, за ними в воздухе показались два истребителя Су-30, которые также преодолев расстояние около 300 километров, легли на обратный курс. Спустя еще некоторое время в небе появились истребители Су-27, также принявшие участие в этих странных маневрах, пишет avia.pro.

Согласно данным российского сообщества «Записки охотника», российская авиация провела обнаружение и условное уничтожение ракетного эсминца «Дональд Кук» (DDG-75), хотя сам ракетный эсминец вошел в воды Черного моря лишь несколько часов спустя, что, очевидно, свидетельствует о том, что Россия продемонстрировала свою готовность действовать радикально, особенно на фоне неоднократных нарушений своих территориальных вод американскими военными кораблями.

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