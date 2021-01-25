Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +11
море +10

Власть

Российские самолеты упредительно «разбомбили» эсминец, вошедший в Черное море

14:57 понедельник, 25 января 2021
Российские самолеты упредительно «разбомбили» эсминец, вошедший в Черное море

фото © www.aex.ru

Российская авиация провела странные маневры.

Следовавший в воды Черного моря американский ракетный эсминец «Дональд Кук» подвергся очередному «нападению» со стороны российских ВКС – не менее шести российских боевых самолетов, произведя взлет с авиабазы в Крыму, выдвинулись в район предполагаемого прохождения американского военного корабля, отработав нанесение ударов по американскому эсминцу.

Согласно представленным данным, 23 января 2021 года пара фронтовых бомбардировщиков Су-24, взлетев с территории военного аэродрома в Крыму, направилась в юго-западную часть Черного моря. Преодолев порядка 300 километров, бомбардировщики развернулись, однако, за ними в воздухе показались два истребителя Су-30, которые также преодолев расстояние около 300 километров, легли на обратный курс. Спустя еще некоторое время в небе появились истребители Су-27, также принявшие участие в этих странных маневрах, пишет avia.pro.

Согласно данным российского сообщества «Записки охотника», российская авиация провела обнаружение и условное уничтожение ракетного эсминца «Дональд Кук» (DDG-75), хотя сам ракетный эсминец вошел в воды Черного моря лишь несколько часов спустя, что, очевидно, свидетельствует о том, что Россия продемонстрировала свою готовность действовать радикально, особенно на фоне неоднократных нарушений своих территориальных вод американскими военными кораблями.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Американцы хотели «вскрыть» ПВО Крыма. Отмечается, что в учениях были задействованы американские и румынские истребители F-16.

Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов. Умер бывший главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал флота Феликс Громов.

«И это в лучшем случае»: ВМФ России опустился до уровня Южной Кореи. В настоящее время, если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой, очевидно — по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям» Военно-морской флот (ВМФ) России «опустился до уровня примерно Южной Кореи», пишет газета «Военно-промышленный курьер».

Танкисты ЧФ провели стрельбы на полигоне в Крыму. Учебные стрельбы танковых и мотострелковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота прошли на полигоне в Крыму.

Странности
Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк

Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк фото

Однако фотографии говорят об обратном.

Власть
Еще одному парку на Южном берегу Крыма пришла застройка

Еще одному парку на Южном берегу Крыма пришла застройка фото

Небольшой Пионерский парк между Алупкой и Симеизом на Южном берегу Крыма попал под застройку: возводится забор, под угрозой вырубки деревья ценных пород. Местные жители бьют тревогу, но чиновники разводят руками и обвиняют Украину.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли

Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли

Медики подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за минувшие сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации