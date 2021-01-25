Власть
Развожаев поручил проверить все недострои после смертельного ЧП
После смертельного ЧП в севастопольском поселке Орловка губернатор Михаил Развожаев распорядился проверить все недострои в городе.
Напомним, в Орловке подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном недостроенном здании, еще двое детей получили травмы.
«Уже давно пора навести порядок со всеми недостроенными объектами. Проверяем, если есть собственник – вынести соответствующее предписание. Как минимум, все должно быть огорожено и находиться под охраной. Если нет никаких действий – сносим и приводим в порядок, а потом уже в судебном порядке разбираемся», - заявил Развожаев на аппаратном совещании утром 25 января.
На полную инвентаризацию всех недостроенных объектов на территории Севастополя выделили две недели.
По словам губернатора, по предварительным данным, земельный участок в Орловке, где произошла трагедия, никому не принадлежит, а недострой на нем давно должен был быть снесен.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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