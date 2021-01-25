Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +9
море +10

Власть

Развожаев поручил проверить все недострои после смертельного ЧП

16:46 понедельник, 25 января 2021
Севастополь

После смертельного ЧП в севастопольском поселке Орловка губернатор Михаил Развожаев распорядился проверить все недострои в городе.

Напомним, в Орловке подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном недостроенном здании, еще двое детей получили травмы.

«Уже давно пора навести порядок со всеми недостроенными объектами. Проверяем, если есть собственник – вынести соответствующее предписание. Как минимум, все должно быть огорожено и находиться под охраной. Если нет никаких действий – сносим и приводим в порядок, а потом уже в судебном порядке разбираемся», - заявил Развожаев на аппаратном совещании утром 25 января.

На полную инвентаризацию всех недостроенных объектов на территории Севастополя выделили две недели.

По словам губернатора, по предварительным данным, земельный участок в Орловке, где произошла трагедия, никому не принадлежит, а недострой на нем давно должен был быть снесен.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Протесты в Севастополе: стало известно количество задержанных. На несанкционированных акциях в Севастополе в поддержку блогера Алексея Навального 23 января задержаны 11 человек.

Украинка пыталась за 100 долларов пробраться в Крым. Киевлянка ночью прибыла к пункту пропуска КПВ Каланчак и предложила 100 долларов за пересечение границы с Крымом.

Где будут стоять камеры фиксации нарушений на трассе «Таврида» (список). Госавтоинспекция МВД по Республике Крым информирует о дислокации размещения передвижных камер автоматической фиксации административных правонарушений на предстоящую неделю.

В Севастополе банда «черных дровосеков» пойдет под суд. Покровительство незаконному сбору валежника вышло им боком.

Странности
Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк

Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк фото

Однако фотографии говорят об обратном.

Власть
Еще одному парку на Южном берегу Крыма пришла застройка

Еще одному парку на Южном берегу Крыма пришла застройка фото

Небольшой Пионерский парк между Алупкой и Симеизом на Южном берегу Крыма попал под застройку: возводится забор, под угрозой вырубки деревья ценных пород. Местные жители бьют тревогу, но чиновники разводят руками и обвиняют Украину.

Власть
Аксенов пообещал лично звонить крымчанам

Аксенов пообещал лично звонить крымчанам

С понедельника в Крыму полностью изменится принцип работы с обращениями граждан. Теперь больше ответственности ляжет на глав администраций.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации