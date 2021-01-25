Протесты в Севастополе: стало известно количество задержанных

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На несанкционированных акциях в Севастополе в поддержку блогера Алексея Навального 23 января задержаны 11 человек.

Об этом сообщил источник в компетентных структурах.

По имеющейся информации, среди 11 задержанных есть одна несовершеннолетняя девушка. Остальные – это молодые люди, предположительно до 25 лет. Все задержанные – это местные жители.

По сведениям источника, на всех задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Двое из задержанных были отпущены, остальные 9 человек по состоянию на момент публикации находятся в изоляторе временного содержания.

Отметим, что среди задержанных в Севастополе на акциях 23 января не было ранее судимых.

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