Власть
Протесты в Севастополе: стало известно количество задержанных
фото © ForPost
На несанкционированных акциях в Севастополе в поддержку блогера Алексея Навального 23 января задержаны 11 человек.
Об этом сообщил источник в компетентных структурах.
По имеющейся информации, среди 11 задержанных есть одна несовершеннолетняя девушка. Остальные – это молодые люди, предположительно до 25 лет. Все задержанные – это местные жители.
По сведениям источника, на всех задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Двое из задержанных были отпущены, остальные 9 человек по состоянию на момент публикации находятся в изоляторе временного содержания.
Отметим, что среди задержанных в Севастополе на акциях 23 января не было ранее судимых.
В тексте использованы материалы: Форпост
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