Прогноз погоды в Крыму на понедельник 25 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 25 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами ветер юго-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер юго-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами ветер юго-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (ветер юго-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер юго-восточный 25 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер южный 29 км/час, возможны порывы до 64 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер южный 34 км/час, возможны порывы до 75 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 69 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 3, в Сочи - 6, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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