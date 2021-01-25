Происшествия
Нетрезвый крымчанин на авто сбежал из-под домашнего ареста
Сотрудники Госавтоинспекции в Евпатории задержали нетрезвого водителя, нарушившего меру пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, в ночь на 23 января сотрудники ГИБДД на Красноярском шоссе остановили автомобиль Geely. Правоохранители выявили у 59-летнего водителя явные признаки опьянения. Также они обратили внимание, что у него на ноге закреплен специальный браслет, используемый для находящихся под домашним арестом лиц.
Сотрудники полиции выяснили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по подозрению в сбыте наркотических веществ. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Злоумышленник со специальным электронным браслетом на ноге, стремясь покинуть жилище, в котором он был обязан находиться по решению суда, применил хитрость: он провел ряд манипуляций с аппаратом удаленного слежения, к которому привязан браслет, отсоединил его и забрал с собой в автомобиль. Таким образом, он попытался нарушить меру пресечения, наложенную на него в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.
Материалы по нарушению условий соблюдения домашнего ареста направлены в УФСИН. Нарушителю грозит изменение меры пресечения на содержание под стражей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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