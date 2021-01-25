На улице Суворова в Севастополе стартовал масштабный ремонт

Во время ремонта на отдельных участках будет установлено ограничение движения.

В Севастополе стартовал капитальный ремонт улицы Суворова на Центральном холме. Работы будут вестить под пристальным вниманием специально созданной рабочей группы, в состав которой входят чиновники из дептранса, представители подрядчика ООО «Крымстроймост», депутат Заксобрания Татьяна Щербакова, глава Ленинского муниципалитета Максим Мишин и зампредседателя регионального отделения ВООПИиК, историк Степан Самошин.

Как уточнили в пресс-службе городского правительства, рабочая группа будет проводить регулярный контроль работ, в том числе с выездами на объект капитального ремонта.

Работы начнутся с участка от улицы Воронина до улицы Людмилы Павличенко, где в два этапа будут ограничивать движение транспорта.

На первом этапе проезд будет запрещен от улицы Воронина до улицы Марата. Актуальная информация о времени и сроках перекрытия будет размещена на официальном сайте правительства Севастополя и в социальных сетях Дептранса.

Напомним, о ремонте улицы Суворова стало известно в начале декабря прошлого года. В ходе обсуждения предстоящих ремонтных работ предложено попытаться вернуть улице дореволюционный вид. При этом те, кто не живет в центре и редко бывает на улице Суворова, удивились: ведь не так давно улицу уже ремонтировали.

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