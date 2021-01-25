Происшествия
На Ай-Петри ребенок пострадал во время катания на «ватрушке»
Сотрудники «КРЫМ-СПАСа» оказали помощь ребенку, который пострадал во время катания на «ватрушке» на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, сообщение о травмированном ребенке поступило к спасателям накануне днем.
«Сотрудники «КРЫМ – СПАС» выяснили, что во время катания произошло столкновение несовершеннолетней с другим катающимся. Спасатели оказали доврачебную помощь жительнице Симферополя 2010 года рождения. На спинальном щите спасатели эвакуировали пострадавшую со склона на дорогу и на служебном автомобиле отвезли в село Соколиное, где передали сотрудниками скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что «ватрушки» – крайне травматичное и опасное средство для зимнего отдыха, которое может привести не только к травмам, но и к летальному исходу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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