На Ай-Петри ребенок пострадал во время катания на «ватрушке»

Сотрудники «КРЫМ-СПАСа» оказали помощь ребенку, который пострадал во время катания на «ватрушке» на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, сообщение о травмированном ребенке поступило к спасателям накануне днем.

«Сотрудники «КРЫМ – СПАС» выяснили, что во время катания произошло столкновение несовершеннолетней с другим катающимся. Спасатели оказали доврачебную помощь жительнице Симферополя 2010 года рождения. На спинальном щите спасатели эвакуировали пострадавшую со склона на дорогу и на служебном автомобиле отвезли в село Соколиное, где передали сотрудниками скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что «ватрушки» – крайне травматичное и опасное средство для зимнего отдыха, которое может привести не только к травмам, но и к летальному исходу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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