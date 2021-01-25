Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк

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Однако фотографии говорят об обратном.

Пользователей крымского сегмента социальных сетей поразило фото мясника, продающего мясо прямо у подъезда многоквартирного жилого дома в городе Саки.

Одни тушки неопознанных животных он разложил на пеньки под подъездом, другие, похожие на кроличьи, — развесил на дверях подъезда.

Фотография «вольного» мясника вызвала бурную дискуссию. В комментариях многие граждане, как ни странно, одобрили несанкционированную торговлю.

«Видели бы вы, что с этим мясом происходит перед тем, как оно попадает на полки супермаркета, были бы постоянными покупателями у Него», — написала одна из подписчиц.

Другие отметили, что, мол, зарабатывать как-то надо, вот и «крутится» человек как может.

Несмотря на резонанс в Сети, фото оказалось фейковым. По крайней мере, такую точку зрения в разговоре высказал глава администрации города Саки Александр Овдиенко.

«Мы сразу отреагировали на фото: установили адрес — Крымская, 1А и сразу выехали на место. Однако факт торговли мясом возле подъезда не зафиксировали», — отметил Овдиенко.

По его словам, фото может быть старым или сфабрикованным.

Глава Сакской администрации даже предположил, что мужчина просто приехал из деревни с мясом и ждал, пока ему помогут занести тушки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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