Ливадийский парк в Ялте облюбовали дикие кабаны

Их не смущает соседство с людьми.

В Ялте на территории Ливадийского парка появились необычные обитатели - стадо лесных кабанов. Животных привлекает обилие пищи, а близкое соседство с людьми их нисколько не смущает.

За такой миролюбивый характер местные жители прозвали их дикими интеллигентами.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК. Река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма, настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.

В Симферополе «закипел» Салгир. Резкие перепады температуры воздуха в столице Крыма спровоцировали редкое явление – «кипящую» реку Салгир.

Когда Крыму ждать следующей засухи. Следующий засушливый период в Крыму может наступить через шесть-восемь лет, поэтому проект опреснения воды стоит отложить.

На юге Крыма фиксируют массовое поражение растений вредителями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях администрации Ялты.