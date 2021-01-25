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Общество

Ливадийский парк в Ялте облюбовали дикие кабаны

10:36 понедельник, 25 января 2021
Ялта

Их не смущает соседство с людьми.

В Ялте на территории Ливадийского парка появились необычные обитатели - стадо лесных кабанов. Животных привлекает обилие пищи, а близкое соседство с людьми их нисколько не смущает.

За такой миролюбивый характер местные жители прозвали их дикими интеллигентами.

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