Общество
Ливадийский парк в Ялте облюбовали дикие кабаны
Их не смущает соседство с людьми.
В Ялте на территории Ливадийского парка появились необычные обитатели - стадо лесных кабанов. Животных привлекает обилие пищи, а близкое соседство с людьми их нисколько не смущает.
За такой миролюбивый характер местные жители прозвали их дикими интеллигентами.
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