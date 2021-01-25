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Водный кризис

Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов

20:55 понедельник, 25 января 2021
Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов

фото © Podrobnosti.ua

Проблемы возникнут из-за того, что вода в городских магистралях будет перебрасываться в обратном направлении..

Директор предприятия «Вода Крыма» пояснил, что сейчас постепенно предприятие переориентирует потоки воды с традиционных южных направлений на западное.

«То есть у нас постоянно идут какие-то регулировки, мы ищем новые варианты. Мы не работали в этой схеме. Скважины впервые в жизни запущены. Возможны как провалы по давлению, но они будут кратковременные, так и эпизодическое ухудшение качества воды, потому что вода пойдет по трубе в противоположном направлении», - пояснил Владимир Баженов.

При этом Баженов подчеркнул, что подаваемая жителям вода полностью соответствует российским стандартам качества.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снег не помог: запасы крымских водохранилищ не пополнились. Водохранилища Крыма существенно не пополнились за счет растаявшего снега, который выпал в январе.

В Симферополе провели масштабный сброс воды. Сотрудники госпредприятия «Вода Крыма» произвели масштабный сброс воды, чтобы устранить аварию на улице Киевской в Симферополе.

На улице Суворова в Севастополе стартовал масштабный ремонт. Во время ремонта на отдельных участках будет установлено ограничение движения.

Вода из Симферопольского водохранилища опасна, пить ее нельзя. Вода из Симферопольского водохранилища в Крыму загрязнена, ее нельзя использовать для питья.

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Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов

Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов

Проблемы возникнут из-за того, что вода в городских магистралях будет перебрасываться в обратном направлении..

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