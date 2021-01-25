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Власть

Крым переплюнул среднестатистическую Россию по уровню инфляции

12:02 понедельник, 25 января 2021
Крым переплюнул среднестатистическую Россию по уровню инфляции

фото © br.rbth.com

Инфляция в Крыму по итогам 2020 года составила 5,2%.

Как сообщили в Крымстате, самый высокий рост отмечен на медицинские товары и услуги. Так, бинты подорожали на 46,5%, вата – на 21,6%, градусники – почти на 20%. Рост цен на лекарства зафиксирован на уровне 12,4% (витамины и минералы – 16,2) Стоимость услуг врачей-специалистов выросла на 7,9%, стоматологов – на 6,5%, санаторно-курортное лечение – на 5%).

Продукты подорожали на 8,2%. Здесь лидерами стали сахар (+57,4%), свежие огурцы (+52,1%), свекла (+47,9%) и морковь (+46,8%). А виноград, пшено, капуста и селедка подешевели.

Из непродовольственных товаров больше всего подражали ювелирные изделия (+46,7%) и спички (+23,5%). И алкогольных напитков – крепленые вина, а импортное пиво, наоборот, подешевело.

В жилищных услугах наибольший рост отмечен в оплате за наем муниципального жилья (+ 40,5%) и проживании в студенческом общежитии (+35,4%).

Отметим, что в целом по России инфляция составила 4,91%.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Официально цены в Крыму за год выросли всего на пять процентов. Рост потребительских цен в Крыму по итогам 2020 года составил 5,2%. Это следует из данных Крымстата.

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