Власть
Крым переплюнул среднестатистическую Россию по уровню инфляции
фото © br.rbth.com
Инфляция в Крыму по итогам 2020 года составила 5,2%.
Как сообщили в Крымстате, самый высокий рост отмечен на медицинские товары и услуги. Так, бинты подорожали на 46,5%, вата – на 21,6%, градусники – почти на 20%. Рост цен на лекарства зафиксирован на уровне 12,4% (витамины и минералы – 16,2) Стоимость услуг врачей-специалистов выросла на 7,9%, стоматологов – на 6,5%, санаторно-курортное лечение – на 5%).
Продукты подорожали на 8,2%. Здесь лидерами стали сахар (+57,4%), свежие огурцы (+52,1%), свекла (+47,9%) и морковь (+46,8%). А виноград, пшено, капуста и селедка подешевели.
Из непродовольственных товаров больше всего подражали ювелирные изделия (+46,7%) и спички (+23,5%). И алкогольных напитков – крепленые вина, а импортное пиво, наоборот, подешевело.
В жилищных услугах наибольший рост отмечен в оплате за наем муниципального жилья (+ 40,5%) и проживании в студенческом общежитии (+35,4%).
Отметим, что в целом по России инфляция составила 4,91%.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Официально цены в Крыму за год выросли всего на пять процентов. Рост потребительских цен в Крыму по итогам 2020 года составил 5,2%. Это следует из данных Крымстата.
Рубль усилил падение: что происходит на финансовом рынке. В пятницу рубль усилил свое падение.
Спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое. Рост интереса к ипотеке в 2020 году оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса.
Минюст России намерен получить доступ к банковской тайне. Минюст России рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан.
Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли
Медики подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за минувшие сутки.
В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки
За 24 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 25 января фото
Сегодня, 25 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
21 января
В Севастополе матрос чуть не погиб после вакцинации от коронавируса
С 18 января в России начинается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, но в Вооруженных силах она началась раньше. На Черноморском флоте России матросов срочной службы прививают принудительно.