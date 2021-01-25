фото © Корреспондент.net

Крым и Севастополь могут «сорвать» выборы в Госдуму, точнее – не выполнить установленные Москвой показатели.

На прошлой неделе первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко довел до регионов задание: «Единая Россия» должна набрать не менее 45% при явке не менее 45%. Для отдельных регионов контрольные показатели ниже, но Крым и Севастополь к ним не относятся. И рискуют очередной «экзамен провалить».

Определенный интерес проявили жители полуострова и к президентским выборам 2018 года – в них приняли участие более 71% крымских избирателей. А вот с Госдумой сразу как-то все не заладилось: несмотря на то, что выборы прошли всего через 2,5 года после присоединения полуострова к РФ, явка в 2016 году на голосование за новый состав российского парламента и в РК. И в Севастополе не дотянула до 50%.

С тех пор «Единая Россия» существенно сдала свои позиции на полуострове. Так, на выборах Госсовет РК и Законодательное собрание Севастополя партия власти набрала в РК 54,7% (на предыдущих выборах – 70,18%), в Севастополе – 38,5% (на предыдущих выборах – 76,67%). Явка избирателей составила соответственно 33,26% и 29,18%. Это довольно трудно назвать уверенной победой.

В данный момент нет никаких оснований надеяться на повышение популярности у крымчан как «Единой России», так и Госдумы, в которой крымские депутаты практически никак себя не проявляют.

Напомним, что ответственными за исход выборов в Госдуму на полуострове назначены глава РК Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина хочет провести в ПАСЕ дебаты о нарушении прав человека в Крыму. Делегация украинских народных депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала проведение дебатов относительно «нарушений прав человека в аннексированном Россией Крыму».

Парламент Крыма превратили в новогоднюю елку за 15 млн рублей. Выполнять контракт по архитектурной подсветке здания доверили «Промнасосинжиниринг-сервису».

Память бывшего мэра Ялты Имгрунта предложили увековечить в городе. В Ялте предложили увековечить память бывшего мэра Ивана Имгрунта, который умер от коронавируса в октябре 2020 года.

Навальный может стать участником «Крымской платформы» в Киеве. Вероятно, политик захочет представлять российское прогрессивное общество, сообщают источники.