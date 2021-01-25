Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки ● Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек ● Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки ● Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида
Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли
фото © Новости Крыма
Медики подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 9 105, при этом 8 220 человек уже выздоровели.
За сутки скончались пять пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 366.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 192 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 339 человек. Выздоровевших за весь период 25 138 человек, 711 умерли.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли
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