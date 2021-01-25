Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли

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Медики подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 9 105, при этом 8 220 человек уже выздоровели.

За сутки скончались пять пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 366.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 192 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 339 человек. Выздоровевших за весь период 25 138 человек, 711 умерли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки. За 24 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек. Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

В Севастополе матрос чуть не погиб после вакцинации от коронавируса. С 18 января в России начинается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, но в Вооруженных силах она началась раньше. На Черноморском флоте России матросов срочной службы прививают принудительно.

Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.