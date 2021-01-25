Какой сегодня праздник 25 января

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Сегодня, 25 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День студентов (Татьянин день)

Фото pixabay.com

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

День штурмана Военно-Морского Флота РФ

Ежегодно 25 января в России отмечается профессиональный праздник — День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации — военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов.

Раньше День штурмана ВМФ праздновался в день весеннего (20-21 марта) и день осеннего (22-23 сентября) равноденствий. Именно в эти дни можно точно и без инструментов определить стороны света — Солнце восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе.

Но с 1997 года, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности», День штурмана Военно-Морского Флота отмечается 25 января, в день основания штурманской службы Российского флота.

Бабий кут (Татьянин День)

Православная Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую - раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в 3 веке.

Также сегодня, 25 января, отмечают такие праздники:

- День обращения апостола Павла

- День рождения МГУ (Московский государственный университет)

- День Генерального штаба ВС России

- День счастливых снеговиков

- День супруга в Исландии

- День ирландского кофе (National Irish Coffee Day) в США

- День туризма (India Tourism Day) в Индии

- Ночь Бернса в Шотландии

- День противоположности (National Opposite Day) в США

- День святой Двинвен в Уэльсе

- День питания в Индонезии

- День Бетико Круса на Арубе

- День избирателей в Индии

- День полиции Египета

- День революции 2011 года в Египте

Сегодня именины празднуют: Петр, Макар, Татьяна, Галактион, Евпраксия, Леандр, Мартиниан, Мертий, Савва, Сильван.

Что происходило 25 января в прошлые годы

41 - Сенат провозгласил римским императором Клавдия, дядю убитого Калигулы.

1533 - Английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучен от церкви.

1658 - губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений.

1721 - Петр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.

1791 - Английский парламент разделил Квебек на Верхнюю и Нижнюю Канаду (ныне Онтарио и Квебек).

1802 - Наполеон избран президентом Италии.

1858 - впервые исполнен «Свадебный марш» Мендельсона.

1902 - в Российской империи отменена смертная казнь.

1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз «Куллинан» (3106 каратов).

1917 - в Ирландском море на немецкой мине подорвался английский крейсер «Лоурентик», перевозивший 3211 слитков золота, 350 человек погибли.

1919 - в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире «Пенсильвания» (на 2200 номеров).

1932 - СССР и Польша подписали акт о ненападении.

1938 - из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе.

1961 - состоялась премьера мультфильма «101 далматинец».

1965 - украинский диссидент Иосиф Слипый, отсидевший 18 лет в советских лагерях, избран в Ватикане кардиналом и главой Украинской грекокатолической церкви.

1999 - около тысячи человек погибли из-за землетрясения в Колумбии.

2000 - в Валенсии представлено самое большое в мире полотенце размерами 9,4 на 14,46 метров и весом 67 кг.

2009 - Архиерейский собор РПЦ.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 января. Какие праздники будут завтра?

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