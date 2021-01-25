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Какой сегодня праздник 25 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 25 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День студентов (Татьянин день)
Фото pixabay.com
Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».
Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.
День штурмана Военно-Морского Флота РФ
Ежегодно 25 января в России отмечается профессиональный праздник — День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации — военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов.
Раньше День штурмана ВМФ праздновался в день весеннего (20-21 марта) и день осеннего (22-23 сентября) равноденствий. Именно в эти дни можно точно и без инструментов определить стороны света — Солнце восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе.
Но с 1997 года, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности», День штурмана Военно-Морского Флота отмечается 25 января, в день основания штурманской службы Российского флота.
Бабий кут (Татьянин День)
Православная Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую - раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в 3 веке.
Также сегодня, 25 января, отмечают такие праздники:
- День обращения апостола Павла
- День рождения МГУ (Московский государственный университет)
- День Генерального штаба ВС России
- День счастливых снеговиков
- День супруга в Исландии
- День ирландского кофе (National Irish Coffee Day) в США
- День туризма (India Tourism Day) в Индии
- Ночь Бернса в Шотландии
- День противоположности (National Opposite Day) в США
- День святой Двинвен в Уэльсе
- День питания в Индонезии
- День Бетико Круса на Арубе
- День избирателей в Индии
- День полиции Египета
- День революции 2011 года в Египте
Сегодня именины празднуют: Петр, Макар, Татьяна, Галактион, Евпраксия, Леандр, Мартиниан, Мертий, Савва, Сильван.
Что происходило 25 января в прошлые годы
41 - Сенат провозгласил римским императором Клавдия, дядю убитого Калигулы.
1533 - Английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучен от церкви.
1658 - губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений.
1721 - Петр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.
1791 - Английский парламент разделил Квебек на Верхнюю и Нижнюю Канаду (ныне Онтарио и Квебек).
1802 - Наполеон избран президентом Италии.
1858 - впервые исполнен «Свадебный марш» Мендельсона.
1902 - в Российской империи отменена смертная казнь.
1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз «Куллинан» (3106 каратов).
1917 - в Ирландском море на немецкой мине подорвался английский крейсер «Лоурентик», перевозивший 3211 слитков золота, 350 человек погибли.
1919 - в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире «Пенсильвания» (на 2200 номеров).
1932 - СССР и Польша подписали акт о ненападении.
1938 - из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе.
1961 - состоялась премьера мультфильма «101 далматинец».
1965 - украинский диссидент Иосиф Слипый, отсидевший 18 лет в советских лагерях, избран в Ватикане кардиналом и главой Украинской грекокатолической церкви.
1999 - около тысячи человек погибли из-за землетрясения в Колумбии.
2000 - в Валенсии представлено самое большое в мире полотенце размерами 9,4 на 14,46 метров и весом 67 кг.
2009 - Архиерейский собор РПЦ.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 января. Какие праздники будут завтра?
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Какой сегодня праздник 25 января фото
Сегодня, 25 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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