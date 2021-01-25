Как обмелели водохранилища Крыма: фото из космоса

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Украинский Национальный центр управления и испытаний комических средств провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма.

Отмечается, что исследовалось состояние Симферопольского, Альминского, Партизанского, Аянского, Загорского, а также Бахчисарайского водохранилища. Анализ проводился по фото, которые были сделаны 16 февраля 2020 года и 6 января 2021 года.

Согласно данным мониторинга, площадь объектов за последний год «существенно уменьшилась».

«Проведенный анализ результатов спутникового мониторинга изменений площади зеркал вод водохранилищ в южной части АР Крым свидетельствует, что в большинстве водоемов уровень воды снизился ниже «мертвого объема» (то есть менее 30% от первоначального объема). Снижение наполненности водоемов несет угрозу экологическому балансу (гибель фауны, зарастанию водоемов травой и кустарником, угрозу опасности гидротехнических сооружений и т.п.)», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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