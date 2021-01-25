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Происшествия

Икону крымского святого украли из харьковского храма

09:26 понедельник, 25 января 2021

Местные СМИ в Харькове сообщают, что за несколько дней в двух храмах города произошли кражи.

В первом случае обворовали храм Рождества Иоанна Крестителя на проспекте Льва Ландау.

«Разбили боковую дверь, унесли металлическая коробку для сбора денег, разломав крепление. Местная охрана и группа реагирования охранной фирмы не успели никого задержать», - сообщили священнослужители.

Во втором случае грабители, судя по всему, не преследовали материальной выгоды. Через несколько дней из Свято-Владимирского храма неизвестные вынесли икону святителя Луки Крымского (в миру Валентина Воино-Ясенецкого). Сообщение о происшествие на своей странице в соцсетях разместил руководитель отдела по делам молодежи и культуры в Харьковской епархии РПЦ Федор Воскобойников.

«Никакой художественной ценности икона не имеет, но она бесценна, так как в нее вмонтирована частичка мощей святителя Луки. Это великая святыня для любого православного человека и огромная потеря для нашего храма», - говорится в сообщении.

Священнослужители обратились с просьбой ко всем, кто владеет любой информацией по данной краже либо знает местонахождение иконы, сообщить об этом в епархию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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