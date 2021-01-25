Где будут стоять камеры фиксации нарушений на трассе «Таврида» (список)

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Госавтоинспекция МВД по Республике Крым информирует о дислокации размещения передвижных камер автоматической фиксации административных правонарушений на предстоящую неделю.

На трассе «Таврида» на основании проведенного анализа аварийности ДТП на автодорогах Республике Крым, принято решение разместить передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ в период с 25.01.2021 по 31.01.2021 года в следующих местах:

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 20 км. + 350 м. направление из г. Белогорск в г. Керчи;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 34 км. + 100 м. направление из г. Белогорск в г. Керчи;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 84 км. + 500 м. направление из г. Белогорск в г. Керчи;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 98 км. + 200 м. направление из г. Белогорск в г. Керчи;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 99 км. + 700 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 107 км. + 700 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 119 км. + 950 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 128 км. + 800 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км. + 500 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. направление из г. Симферополь в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км. + 300 м. направление из г. Симферополь в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 177 км. + 500 м. направление из г. Симферополь в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 208 км. + 900 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 215 км. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 216 км. + 600 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 232 км. + 600 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 100 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 200 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 250 км. + 900 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 13 км. + 950 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 19 км. + 500 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 47 км. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 51 км. + 500 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 97 км. + 400 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 111 км. + 300 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 118 км. + 100 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 134 км. + 100 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км. + 600 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км. + 300 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 159 км. + 100 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 164 км. + 200 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 169 км. + 650 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км. + 800 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 177 км. + 200 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 180 км. + 900 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 183 км. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 184 км. + 150 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 189 км. + 700 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 235 км. + 850 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 235 км. + 950 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 237 км. + 600 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 239 км. + 400 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 241 км. + 500 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 100 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 150 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 950 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 246 км. + 500 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 250 км. + 950 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 253 км. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;

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