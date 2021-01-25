Еще одному парку на Южном берегу Крыма пришла застройка

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Небольшой Пионерский парк между Алупкой и Симеизом на Южном берегу Крыма попал под застройку: возводится забор, под угрозой вырубки деревья ценных пород. Местные жители бьют тревогу, но чиновники разводят руками и обвиняют Украину.

Парк напротив школы №2 курортного городка Алупка — это памятник погибшим во Второй мировой войне, несколько кипарисовых аллей и спуск к морю. В скором времени здесь появятся жилые дома. Во всяком случае, на публичной кадастровой карте вся верхняя часть парка отмечена как земли поселений под индивидуальное жилищное строительство.

Жители Алупки беспокоятся о сохранении привычных маршрутов для прогулок и тех мест, где они выросли.

«Мне особенно неприятно происходящее, так как многие деревья посажены там лично мною и моими одноклассниками в далеком 1975 году, когда парк обустраивался к 30-й годовщине Победы. Понятно, что городу нужно развиваться. Но ведь наверняка возникнет очередной «гостевой дом», по бумагам — ИЖС. Ни тебе вложений в инфраструктуру, ни тебе налогов, только «левое» подключение к энергосетям и сброс фекалий в море», — написал пользователь соцсети Facebook Александр Иванов в группе «Крымустройство».

Как сообщили в администрации города, девелоперы «обладают украинским госактом на землю».

«Мы со своей стороны будем пытаться как-то пересмотреть это право собственности на объект. Будем использовать все возможные методы, чтобы парк остался городским, муниципальным», — пообещал глава города Илья Макаров.

В тексте использованы материалы: Форпост

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На проект капремонта дороги Алушта - Ялта потратят 6 млн долларов. Проект капитального ремонта трассы Алушта – Ялта разработает компания «Центродорстрой».

В Крыму за год пообещали построить 150 новых объектов. В течение 2021 года в Республике Крым и Севастополе планируется ввести в эксплуатацию около 150 объектов, это более чем в два раза больше по сравнению с итогами 2020 года.

Путин раскритиковал Крым за дорожное строительство. Крым существенно отстает по показателям дорожного строительства.