«Ее место обитания - бросовые земли»: почему Крым боится нашествия саранчи

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Итальянский прус и азиатская перелетная – таких «гостей» ожидают в Крыму в 2021 году. Это виды саранчи, нашествие которой прогнозирует Россельхозцентр.

Марокканская саранча, которая в большинстве регионов России в 2021 году будет находиться в стадии депрессии, тем не менее массово размножается в Крыму. На полуострове запланирована обработка пестицидами на площади одной тысячи гектаров, но это меньше, чем планировалось в 2020 году.

Еще в июне 2015 года обследование Россельхознадзора саранчи в Крыму не выявило, тогда сообщалось: «В Республике Крым личинками кобылок и зеленого кузнечика заселено 1,35 тысяч гектар. Средняя численность – 2,9 экземпляров на квадратный метр, максимально – 8 экземпляров. Кобылки питаются дикой растительностью, культурные растения не повреждая». Тогда обработка пестицидами не применялась, но к 2016 году появлялись сообщения об активности саранчи в Крыму.

«Резкое увеличение количества саранчи в Крыму случается циклично, – рассказывал эколог Андрей Плига. – Жаркое лето – это идеальное условие для развития таких насекомых. Поэтому нужно быть готовым к тому, что саранча будет появляться все чаще. Ведь метеорологи прогнозируют изменение климата в сторону потепления. Крым знал масштабные периоды неконтролируемого размножения саранчи».

Ситуация резко изменилась в 2017 году. Тогда крымчане начали массово сообщать о нашествии азиатской перелетной саранчи. Проблему подтвердили и в крымском Министерстве сельского хозяйства, от вредителя пострадали более одной тысячи гектар хозяйств в Советском, Джанкойском и Красноперекопском районах. Саранча поедала пшеницу, рожь, кукурузу, рис, картофель и другие овощи. В те же дни «Россельхозцентр» заявил об уничтожении вредителей.

А через два года – в 2019-м – на Крымском полуострове выявили очаги размножения марокканской саранчи. Тогда сообщалось, что особенно крупные скопления выявлены в Джанкойском и Первомайском районах: средняя численность личинок составила 100 особей на квадратный метр, максимальная – более 300. На тот момент было поражено около 10 процентов из исследованных 225 гектаров.

В нынешнем году ситуация повторяется, аномальное размножение саранчи захватит и части России.

«Азиатская перелетная саранча в стадии массового размножения будет находиться в Калмыкии, Крыму, Дагестане, Северной Осетии, Чеченской республике, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае. Массовое размножение и нарастание численности марокканской саранчи прогнозируется в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае», – сообщили в Россельхозцентре.

Старший научный сотрудник Института защиты растений Андрей Федоренко рассказал, что нашествие саранчи, которого ожидают в Крыму, напрямую связано с засухой на полуострове и возрастающим количеством оставленных хозяйств.

– Есть два фактора. Первый – изменение климата – более жаркие погодные условия стимулируют появление стадной формы саранчи. Второй – антропогенный фактор – влияние человека, появление бросовых земель (земли, ставшие по тем или иным причинам непригодными для ведения сельского хозяйства), упадок сельского хозяйства. Подобная ситуация была в Луганской области, на территории заброшенного высушенного рыбхоза было массовое нашествие саранчи. Обработка химикатами – это решение проблемы здесь и сейчас. Чтобы решить проблему в целом, необходимо либо восстановить сельское хозяйство, либо дождаться возвращения выведенных из оборота земель в их исходное дикое состояние. Саранча не идет в дикие места, ее место обитания – бросовые земли, и таких участков, по мере осушения рек и водоемов, с каждым годом будет появляться в Крыму все больше. Со временем Крым вернется в свое первоначальное состояние до орошения – степи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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