Происшествия
Две легковушки столкнулись на востоке Крыма: есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики.
ДТП произошло в пятницу в селе Приветное.
«Произошло столкновение легковых автомобилей Lada Granta и «ВАЗ-21099». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в Старокрымскую городскую больницу», – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Красногвардейском районе Крыма внедорожник сбил водителя «ЗИЛа», который стоял на обочине возле своего автомобиля. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Ранее в пригороде Симферополя 24-летний водитель BMW сбил насмерть 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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