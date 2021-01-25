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Происшествия

Две легковушки столкнулись на востоке Крыма: есть пострадавшие

13:58 понедельник, 25 января 2021
Кировское

Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло в пятницу в селе Приветное.

«Произошло столкновение легковых автомобилей Lada Granta и «ВАЗ-21099». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в Старокрымскую городскую больницу», – говорится в сообщении.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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