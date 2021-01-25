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Власть

Аксенов пообещал лично звонить крымчанам

18:20 понедельник, 25 января 2021
Аксенов пообещал лично звонить крымчанам

фото © Uznayvse.ru

С понедельника в Крыму полностью изменится принцип работы с обращениями граждан. Теперь больше ответственности ляжет на глав администраций.

Об этом на заседании по вопросам водоснабжения заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— По несколько раз в различных диспетчерских службах людей футболят. ЖЭК говорит «Идите в водоканал», водоканал говорит «Идите в ЖЭК», теплосети говорят «Идите в управляющую компанию». Люди по несколько дней без тепла и воды сидят. Все обращения с сегодняшнего дня полностью поменяют маршрутизацию. На своде — главы администраций, — подчеркнул Аксенов.

Также глава Крыма отметил, что республиканским органам власти и администрациям по силам отреагировать на поступающие обращения в течение дня:

— Если в течение нескольких часов не будет принято решение по обращениям, я буду сам дозваниваться заявителям. В последствие буду выяснять, чем занимались главы администрации и уполномоченные органы власти, которые за это отвечали, — пообещал Аксенов.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Аксенов пообещал лично звонить крымчанам

С понедельника в Крыму полностью изменится принцип работы с обращениями граждан. Теперь больше ответственности ляжет на глав администраций.

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