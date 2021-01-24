Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - 226 новых заражений за сутки ● В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19 ● COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю ● В Крыму коронавирус унес жизни еще 9 человек ● Укололся: Аксенову привили «Спутник V»
Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида
фото © Россия Сегодня
Власти России отмечают низкую активность горожан, в то время пока запись в принципе недоступна.
Севастополь оказался в числе регионов с низкой активностью среди горожан на запись через портал Госуслуг на вакцинацию от COVID-19. Такую информацию озвучил ТАСС вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Регионами – лидерами по количеству записей относительно численности населения стали Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают – Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область», – сказал он.
Однако при желании записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги, сделать этого севастопольцы пока не смогут – при выборе соответствующего пункта появились сообщения, что выбор времени для записи недоступен.
Как пояснили региональные чиновники, запись на вакцинацию будет доступна со следующей недели, а полноценная прививочная компания начнется тогда, когда в город будет доставлена первая крупная партия вакцины «Спутник-V».
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19. Небольшие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще возможны, несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к ее снижению.
COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Укололся: Аксенову привили «Спутник V». Глава республики Сергей Аксенов привился от новой коронавирусной инфекции.
В Севастополе рассказали о правилах ношения маски. В холодную погоду в Севастополе все чаще можно заметить людей в медицинских масках не только в магазинах и закрытых помещениях, но и на улицах города.
В Крыму - 226 новых заражений за сутки
За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала видео
Крымским фотографам удалось поймать «грабителя» на горячем. В объектив камер натуралистов попала лиса, которая шесть лет воровала сало.
В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод
В Симферополе 23 января, в день проведения в России акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, около двух десятков человек устроили хоровод перед новогодней исталляцией возле «Государственного академического музыкального театра Крыма».
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
21 января
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом
17 часов назад
Навальный может стать участником «Крымской платформы» в Киеве
Вероятно, политик захочет представлять российское прогрессивное общество, сообщают источники.