Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида

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Власти России отмечают низкую активность горожан, в то время пока запись в принципе недоступна.

Севастополь оказался в числе регионов с низкой активностью среди горожан на запись через портал Госуслуг на вакцинацию от COVID-19. Такую информацию озвучил ТАСС вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Регионами – лидерами по количеству записей относительно численности населения стали Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают – Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область», – сказал он.

Однако при желании записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги, сделать этого севастопольцы пока не смогут – при выборе соответствующего пункта появились сообщения, что выбор времени для записи недоступен.

Как пояснили региональные чиновники, запись на вакцинацию будет доступна со следующей недели, а полноценная прививочная компания начнется тогда, когда в город будет доставлена первая крупная партия вакцины «Спутник-V».

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