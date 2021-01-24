Внедорожник насмерть сбил стоявшего на обочине пешехода в Крыму

Сотрудники ГИБДД Крыма устанавливают обстоятельства ДТП в Красногвардейском районе, в котором погиб пешеход, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Трагедия произошла в минувший понедельник вблизи села Полтавка. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ-3163 не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеоусловия и выехал за пределы проезжей части. Там он сбил человека, который стоял на обочине рядом со своим грузовым автомобилем ЗИЛ. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в пригороде Симферополя 24-летний водитель BMW , который переходил дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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