Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +11
море +10

Власть

Власти Ялты обещают придумать схему нестационарных торговых объектов

08:00 воскресенье, 24 января 2021
Ялта

Власти Ялты планируют завершить работа по проекту внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в первой половине февраля.

Об этом по результатам встречи с местными предпринимателями сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Точки будут предоставляться на 7 лет. Крымским производителям – особые условия, без конкурса. При этом их будет 50% от общего числа НТО – согласно изменениям в постановление Совмина», – отметила она.

По словам Павленко, точки с мороженым и водой на набережной Ялты и в центральной ее части, у популярных туристических объектов будут «расторговываться» только на курортный сезон через открытый аукцион.

«Понимаю, что к курортному сезону успеть нужно многое, – сказала глава администрации. – Работаем над проектом договора, методикой расчета, внешним видом».

При этом Павленко пообещала, что НТО будут в едином стиле для каждого населенного пункта – «чтобы подчеркнуть их колорит и особенности».

Она также обратила внимание на стоящие главные цели: «наполнить бюджет, поддержать малый и средний бизнес, убрать хитро-мутные схемы обогащения определенной группы лиц и не уродовать архитектурный облик любимой Ялты».

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зафиксирован новый рекорд потребления электричества. В диспетчерском управлении энергосистемы Крыма и Севастополя (Черноморское РДУ) сообщили о новом рекорде потребления электрической мощности в зимний период, установленном 20 января в 10:00.

Власти Крыма объявили о планах по очистке от мусора реки Салгир. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма планирует в 2021 году провести работы по очистке от донных отложений и мусора реки Салгир, которую в ведомстве назвали самой длинной на полуострове.

Власти Севастополя ополчились на автомойки. Почти половина севастопольских автомоек не использует систему циркуляции воды с очисткой, а некоторые, и вовсе, не имеют договора на потребление воды.

Власти Ялты решили еще раз пересчитать жильцов аварийных домов. Власти Ялты снова обратили внимание на проблему переселения жителей аварийных домов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 226 новых заражений за сутки

В Крыму - 226 новых заражений за сутки

За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала

Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала видео

Крымским фотографам удалось поймать «грабителя» на горячем. В объектив камер натуралистов попала лиса, которая шесть лет воровала сало.

Общество
В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод

В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод

В Симферополе 23 января, в день проведения в России акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, около двух десятков человек устроили хоровод перед новогодней исталляцией возле «Государственного академического музыкального театра Крыма».

Власть
Навальный может стать участником «Крымской платформы» в Киеве

Навальный может стать участником «Крымской платформы» в Киеве

Вероятно, политик захочет представлять российское прогрессивное общество, сообщают источники.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации