Власти Ялты обещают придумать схему нестационарных торговых объектов

Власти Ялты планируют завершить работа по проекту внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в первой половине февраля.

Об этом по результатам встречи с местными предпринимателями сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Точки будут предоставляться на 7 лет. Крымским производителям – особые условия, без конкурса. При этом их будет 50% от общего числа НТО – согласно изменениям в постановление Совмина», – отметила она.

По словам Павленко, точки с мороженым и водой на набережной Ялты и в центральной ее части, у популярных туристических объектов будут «расторговываться» только на курортный сезон через открытый аукцион.

«Понимаю, что к курортному сезону успеть нужно многое, – сказала глава администрации. – Работаем над проектом договора, методикой расчета, внешним видом».

При этом Павленко пообещала, что НТО будут в едином стиле для каждого населенного пункта – «чтобы подчеркнуть их колорит и особенности».

Она также обратила внимание на стоящие главные цели: «наполнить бюджет, поддержать малый и средний бизнес, убрать хитро-мутные схемы обогащения определенной группы лиц и не уродовать архитектурный облик любимой Ялты».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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