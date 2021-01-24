В Симферополе подпорная стена обрушилась на тротуар и проезжую часть

В Симферополе на улице Воровского часть подпорной стены рухнула на тротуар.

Об этом пишет Крым24 со ссылкой на очевидца.

«На Воровского напротив суда подпорная стена частично обвалилась, что склон держит. С проезжей части камни я убрал, но там аварийный участок, еще что-нибудь обвалится. Выкатываются прямо под колеса, будьте внимательны», - цитирует издание очевидца.

В администрации Симферополя отметили, что необходимо провести обследование данной опорной стены и установить балансодержателя. Заваленный камнями участок уже убрали сотрудники МБУ «Город».

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