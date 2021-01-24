В Севастополе матрос чуть не погиб после вакцинации от коронавируса

Поликлиника №110 Черноморского флота в Севастополе | фото © svoboda.org

С 18 января в России начинается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, но в Вооруженных силах она началась раньше. На Черноморском флоте России матросов срочной службы прививают принудительно.

Медицинские противопоказания в расчет не принимаются. В результате один из военнослужащих едва не скончался от аллергической реакции. В Независимой ассоциации врачей говорят, что принудительная вакцинация среди военнослужащих осуществляется повсеместно и носит системный характер.

Утром 10 января военнослужащих войсковой части №83576 в Севастополе собрали на плацу. Командир части Сергей Пузин уведомил подчиненных, что сегодня их будут прививать от коронавируса. Участие в этом мероприятии строго обязательное, отметил офицер, никакие отказы не принимаются.

После этого матросов срочной службы доставили в военную поликлинику, провели медобследование и сделали прививки всем без исключения. Некоторые военнослужащие предупредили врачей о возможной аллергической реакции на вакцину, но их слушать не стали. Кроме того, ни название используемого препарата, ни возможные побочные действия медработники пациентам не озвучили.

К вечеру около двух десятков привитых моряков пожаловались на недомогание. У них поднялась температура до 39 градусов и выше. Им сообщили, что это нормально, мол, так организм реагирует на вакцину. В качестве лечебных средств каждому выдали по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола.

Одному из матросов, 18-летнему Максиму Чурилову, которого призвали на срочную службу в октябре прошлого года, становилось все хуже. К ночи из-за приступа аллергии у него развился отек Квинке, и молодой человек начал задыхаться. Его экстренно доставили в приемный покой ближайшей городской больницы, где врачи на протяжении пяти часов при помощи капельниц снимали последствия приступа.

После этого на скорой помощи Чурилова доставили в реанимационное отделение Севастопольского военно-морского клинического госпиталя. Спустя сутки, когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в обычную палату.

По словам матери пострадавшего матроса Натальи Саютиной, ее сын с детства состоял на учете у аллерголога по поводу поллиноза – сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Однако сведений об этой болезни, которая служит противопоказанием для вакцинации, по неизвестным причинам не оказалось в медицинской карте военнослужащего, которая хранится по месту его службы.

Более того, врачи не прислушались к словам самого Максима – он перед вакцинацией несколько раз сообщил им о своем диагнозе. В результате все это чуть не обернулось трагическими последствиями: врачи городской больницы, куда первоначально доставили Чурилова, впоследствии рассказали матери, что, если бы его привезли на десять минут позже, «вы бы его больше не увидели».

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