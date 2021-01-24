Происшествия
В Севастополе банда «черных дровосеков» пойдет под суд
Покровительство незаконному сбору валежника вышло им боком.
Севастопольские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших инспекторов лесхоза, обвиняемых в крупном взяточничестве.
Напомним, трое экс-инспекторов ГКУ «Севастопольское лесничество», вместо того, чтобы следить за соблюдением лесного законодательства, сговорились между собой, что будут покрывать незаконную рубку лесниками валежника в Байдарской долине, и за это брать с них деньги.
Коварный план сработал – и в итоге за пять месяцев (с октября 2018 по февраль 2019 года) злоумышленники разжились 165 тысячами рублей. В феврале 2019 года предприимчивых лесных инспекторов задержали после получения очередной взятки при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии «Беркут» и завели на них уголовное дело.
В ходе расследования были собраны необходимые доказательства вины «черных дровосеков», материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму поймали водителя без прав под «солями». Полицейские задержали водителя в состоянии наркотического опьянения в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Жительницу Севастополя будут судить за пьяную езду и смерть пассажира. Жительница Севастополя пойдет под суд за пьяную езду, в результате которой скончался пассажир автомобиля, сообщает прокуратура города.
Сотрудники Украинской банковской академии проиграли иск к Развожаеву. Ленинский районный суд Севастополя отказался признать противоправным уклонение руководителя Севастополя Михаила Развожаева от проведения личного приема.
СБУ раскрыла схему тайной переброски моряков из Одессы в Крым. На Украине одна из фирм наладила переправку моряков из Одессы на территорию Крыма для работы на судах, базирующихся на полуострове.
Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму - 226 новых заражений за сутки
За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
21 января
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом
22 часа назад
Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида
Власти России отмечают низкую активность горожан, в то время пока запись в принципе недоступна.