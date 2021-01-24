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Происшествия

В Севастополе банда «черных дровосеков» пойдет под суд

11:12 воскресенье, 24 января 2021
Севастополь

Покровительство незаконному сбору валежника вышло им боком.

Севастопольские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших инспекторов лесхоза, обвиняемых в крупном взяточничестве.

Напомним, трое экс-инспекторов ГКУ «Севастопольское лесничество», вместо того, чтобы следить за соблюдением лесного законодательства, сговорились между собой, что будут покрывать незаконную рубку лесниками валежника в Байдарской долине, и за это брать с них деньги.

Коварный план сработал – и в итоге за пять месяцев (с октября 2018 по февраль 2019 года) злоумышленники разжились 165 тысячами рублей. В феврале 2019 года предприимчивых лесных инспекторов задержали после получения очередной взятки при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии «Беркут» и завели на них уголовное дело.

В ходе расследования были собраны необходимые доказательства вины «черных дровосеков», материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

В тексте использованы материалы: Форпост

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