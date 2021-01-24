Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю ● В Крыму коронавирус унес жизни еще 9 человек ● Укололся: Аксенову привили «Спутник V» ● В Севастополе рассказали о правилах ношения маски ● В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки
В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19
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Небольшие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще возможны, несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к ее снижению.
Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.
«Тенденция к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но я думаю, что все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано», - сказала она в эфире канала «Россия 24».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки. За 22 января на территории Республики Крым зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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