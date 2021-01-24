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Коронавирус в Крыму

В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19

07:19 воскресенье, 24 января 2021
В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19

фото © strana.ua

Небольшие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще возможны, несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к ее снижению.

Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

«Тенденция к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но я думаю, что все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано», - сказала она в эфире канала «Россия 24».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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