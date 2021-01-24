В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19

фото © strana.ua

Небольшие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще возможны, несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к ее снижению.

Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

«Тенденция к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но я думаю, что все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано», - сказала она в эфире канала «Россия 24».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Укололся: Аксенову привили «Спутник V». Глава республики Сергей Аксенов привился от новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе рассказали о правилах ношения маски. В холодную погоду в Севастополе все чаще можно заметить людей в медицинских масках не только в магазинах и закрытых помещениях, но и на улицах города.

В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки. За 22 января на территории Республики Крым зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть. В условиях неустойчивой температуры воздуха повышается риск развития ряда заболеваний, включая респираторные инфекции.