В Крыму смерть мэра Харькова связали с выпуском российской вакцины

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Геннадий Кернес внезапно скончался в скандальной немецкой клинике, лечившей Навального, после того, как снова выиграл выборы, а харьковское предприятие вознамерилось производить «Спутник V».

В декабре прошлого года украинский политик Виктор Медведчук договорился о передаче технологии производства российской вакцины украинскому предприятию «Биолик» в Харькове, однако тему быстро «замяли», а немногим позже в немецкой клинике, лечившей Навального, скончался бессменный мэр Харькова Геннадий Кернес – по официальной версии, от коронавируса.

Крымский политолог Денис Батурин в своем telegram-канале заявил, что эти события могут быть взаимосвязаны.

«События развивались как минимум параллельно. Мы видим некий информационный многоугольник: политик Медведчук полетел в Россию, стал договариваться о передаче технологии производства вакцины на Украину, договорился о производстве в Харькове. Мэр Харькова Кернес – влиятельный человек в городе. Я не исключаю, что этот достаточно жесткий управленец принял бы решение, мол, да мы идем на это . У Кернеса было сильное влияние, я не думаю, что такой заметный бизнес, как фармакологический, остался без внимания Кернеса.

Понятно, Кернес вряд ли добился бы регистрации вакцины, это сложнейший процесс, но он был бы значимым звеном в этой цепи, он имел большой вес и был бы возмутителем спокойствия на общенациональном украинском уровне, это факт. Вся эта общая картина приводит к определенной версии о том, как эти события могут быть взаимосвязаны», - отметил Денис Батурин.

В тексте использованы материалы: МК

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