В Крыму с родителей требуют в понедельник отчитаться где дети были в субботу

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Скопировавшие скриншоты школьных чатов в социальные сети осторожничают и не называют номера заведений.

«Фото каждого ребенка! Вы собираете все фото в папку, подписываете их и присылаете мне на почту. Количество фотографий должно соответствовать количеству обучающихся в классе». «Уважаемые родители! Прошу прислать фото. В понедельник до уроков я должна отчитаться завучу по каждому ребенку. Спасибо за понимание!». Это фразы от классного учителя.

Глава Крыма предупредил родителей: «Убедительно прошу родителей не позволить провокаторам втянуть детей в эти акции, а молодых людей - задуматься об истинных целях тех, кто подстрекает их к нарушению закона».

Напомним, что речь идет о несанкционированных уличных мероприятиях, призыв к выходу на которые приписывается Алексею Навальному.

Также вчера классные руководители симферопольских школ требовали от родителей отчитываться каждые два часа о том, где находятся их дети. Таким образом хотят ограничить участие подростков в митингах в поддержку российского оппозиционера Навального, которые проходят сегодня и на оккупированном полуострове. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа» в Facebook.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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