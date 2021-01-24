Происшествия
В Крыму под бетонной плитой в недострое погиб подросток
Уголовное дело возбуждено в Севастополе после гибели подростка в результате обрушения бетонной плиты на территории недостроя.
Об этом сообщила старший пощник руководителя Главного управления СК Росии по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Днем 24 января 2021 года в оперативные службы поступило сообщение об обрушении бетонной плиты на заброшенном недострое в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя. В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия», - сообщила представитель СК.
Уголовное дело возбуждено по указанию руководителя регионального управления СК Владимира Терентьева по статье о халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего (часть 2 статьи 293 УК РФ).
«В настоящее время на месте работают руководители и следователи Нахимовского следственного отдела и следователи-криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из оперативных служб», - сообщила Постнова.
Ранее агентства «Интерфакс» сообщило об инциденте со ссылкой на собственный источник в оперативных службах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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