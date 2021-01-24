В Крыму опять фиксируется рост цен на автомобильное топливо

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В Крыму в очередной раз фиксируется рост цен на автомобильное топливо.

Как сообщили в Крымстате, по итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов в Симферополе за период с 11 по 18 января отмечался рост средних цен на дизельное топливо (на 0,62%), бензин автомобильный марки АИ-92 (на 0,66%), АИ-98 (на 0,89%).

Средние цены на бензин марок АИ-95, АИ-95 премиум остались без изменений.

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