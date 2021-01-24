Бизнес
В Крыму опять фиксируется рост цен на автомобильное топливо
фото © Новости Крыма
В Крыму в очередной раз фиксируется рост цен на автомобильное топливо.
Как сообщили в Крымстате, по итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов в Симферополе за период с 11 по 18 января отмечался рост средних цен на дизельное топливо (на 0,62%), бензин автомобильный марки АИ-92 (на 0,66%), АИ-98 (на 0,89%).
Средние цены на бензин марок АИ-95, АИ-95 премиум остались без изменений.
В тексте использованы материалы: Новый день
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