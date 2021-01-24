Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +13
море +10

Бизнес

В Крыму опять фиксируется рост цен на автомобильное топливо

11:47 воскресенье, 24 января 2021
В Крыму опять фиксируется рост цен на автомобильное топливо

фото © Новости Крыма

В Крыму в очередной раз фиксируется рост цен на автомобильное топливо.

Как сообщили в Крымстате, по итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов в Симферополе за период с 11 по 18 января отмечался рост средних цен на дизельное топливо (на 0,62%), бензин автомобильный марки АИ-92 (на 0,66%), АИ-98 (на 0,89%).

Средние цены на бензин марок АИ-95, АИ-95 премиум остались без изменений.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма рассказали сколько стоить на полуострове обед и ужин. В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 522 рубля, ужин - в 2583 рублей.

Ужесточение контроля за арендой квартир забуксует в Крыму. Большая часть жилищного фонда в Крыму сдается собственниками в аренду, причем далеко не все торопятся сообщать об этом в налоговую службу. И принятие жестких правил на рынке вряд ли заставит их играть в открытую.

Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы. Люди не могут оплатить проезд в транспорте бесконтактным способом.

В Крыму предприятие выплачивало руководству премии, в два раза больше положенных. В суд было направлено уголовное дело о присвоении и растрате на госпредприятии бюджетных средств в размере более 4,9 млн рублей.

Коронавирус в Крыму
Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки

Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 226 новых заражений за сутки

В Крыму - 226 новых заражений за сутки

За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида

Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида

Власти России отмечают низкую активность горожан, в то время пока запись в принципе недоступна.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации