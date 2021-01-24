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Коронавирус в Крыму

В Крыму - 226 новых заражений за сутки

08:57 воскресенье, 24 января 2021
В Крыму - 226 новых заражений за сутки

фото © strana.ua

За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 162 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3335 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 226 человек, выздоровевших за весь период – 25 103 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

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В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки. За 22 января на территории Республики Крым зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 226 новых заражений за сутки

В Крыму - 226 новых заражений за сутки

За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

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