Ущерб от незаконной свалки под Алуштой оценили в 7 млн рублей

Прокуратура Алушты по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, провела проверку соблюдения природоохранного законодательства по факту складирования отходов в селе Малый Маяк.

Установлено, что на территории общего пользования организована несанкционированная свалка отходов общей площадью свыше 2,8 тысяч кв.м. В результате окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в органы предварительного следствия, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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