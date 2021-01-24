Власть
Ущерб от незаконной свалки под Алуштой оценили в 7 млн рублей
Прокуратура Алушты по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, провела проверку соблюдения природоохранного законодательства по факту складирования отходов в селе Малый Маяк.
Установлено, что на территории общего пользования организована несанкционированная свалка отходов общей площадью свыше 2,8 тысяч кв.м. В результате окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки направили в органы предварительного следствия, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ливадии вырубили более двух десятков краснокнижных кустарников. Госинспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым пресечена незаконная рубка иглицы колючей, сообщила пресс-служба Минприроды РК.
Власти Крыма уверены, что в Армянске не зарегистрировано новых выбросов. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.
В Крыму высохла одна из крупнейших рек. Русло крымской реки Биюк-Карасу высохло полностью, ее не спасли даже сильные ливни, которые шли в Крыму на протяжении двух недель
Крымские ученые уверены, что могут точно прогнозировать шторм за десять дней. Крымские ученые смогут точно прогнозировать состояние моря за десять дней до выбранной даты.
В Крыму смерть мэра Харькова связали с выпуском российской вакцины
Геннадий Кернес внезапно скончался в скандальной немецкой клинике, лечившей Навального, после того, как снова выиграл выборы, а харьковское предприятие вознамерилось производить «Спутник V».
В Крыму с родителей требуют в понедельник отчитаться где дети были в субботу фото
Скопировавшие скриншоты школьных чатов в социальные сети осторожничают и не называют номера заведений.
Американцы хотели «вскрыть» ПВО Крыма фото
Отмечается, что в учениях были задействованы американские и румынские истребители F-16.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
21 января
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости